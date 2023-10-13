جلسة بين بيرسى تاو وبيبو بعد أزمته مع منتخب بلاده

استقر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على السفر إلى تنزانيا يوم الأربعاء المقبل ويرافقه على الطائرة نفسها لاعبو المنتخب الوطني الذى سيعودون من دولة الإمارات فى اليوم السابق للسفر عقب انتهاء مباراة الجزائر الودية.

ومن المقرر أن يصل الجنوب إفريقي بيرسى تاو لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي يوم الأحد المقبل للانتظام في تدريبات الأهلي بعد أن اعتذر عن السفر لمعسكر بلاده بسبب ظروف أسرية.

وكشف مصدر مسئول عن أن خالد بيبو، مدير الكرة، سوف يعقد جلسة مع بيرسي تاو بعدما فوجئ بقرار اعتذاره عن المشاركة مع منتخب بلاده لمعرفة الظروف الأسرية وإزالة أي أمور تشتت ذهنه قبل لقاء سيمبا التنزاني في افتتاح النسخة الأولي للدوري الإفريقي.

وأضاف المصدر أن الجلسة سوف تناقش حقيقة وجود خلافات شخصية بين بيرسي تاو وهوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا لاسيما بعد تصريحات المدير الفني ضد اللاعب وانتقاد تصرفاته إعلامياً خاصة رغبة الأهلي في الإبقاء على اللاعب خلال الفترة الحالية بسبب المشاركة في عدد من المباريات القارية المهمة ما تسبب في غياب اللاعب عن معسكر جنوب إفريقيا.