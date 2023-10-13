قصف 60 سيارة إسعاف.. الصحة العالمية تسجل 76 هجومًا على مؤسسات صحية بغزة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للصحة العالمية، إن هناك استهدافا للمؤسسات الصحية في قطاع غزة، حيث تم تسجيل 76 هجمة بينها 32 على قطاع غزة، و44 على الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 11 شخصا، واستهداف ما يقارب من 60 سيارة إسعاف.

وأضاف "المنظري"، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه خلال تلك الهجمة الشرسة على المؤسسات الصحية نتج استنزاف الكثير من الموارد، وعدم توافر المياه والكهرباء، وكذلك نقص الوقود، معقبًا: "نحن على شفا كارثة إنسانية كبيرة جدًا".

توفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات

وقال المدير الإقليمي للصحة العالمية: "نعمل منذ اللحظات الأولى مع الجهات المختصة بقطاع غزة من حيث توفير المستلزمات والطواقم الطبية في المكتب الصحي الموجود بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع: "وفرنا 3 مليون دولار من أجل توفير المستلزمات الطبية، إضافة إلى توفير مليون دولار للمستلزمات العاجلة، ونحن على أتم الاستعداد لتحريك المستلزمات والوصول إلى ميناء العريش"، مشددًا على أنه يجب العمل على توفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات لسكان قطاع غزة.