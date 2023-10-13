الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرزها النظارات.. طرق آمنة لمشاهدة كسوف الشمس غدًا

صورة ارشيفية لكسوف
صورة ارشيفية لكسوف الشمس

ينتظر الأشخاص كسوف الشمس غدًا، 14 أكتوبر، وهو أعجوبة مراقبة السماء، وتُعرف هذه الظاهرة أيضًا باسم "حلقة النار"، حيث سيأتي القمر بين الأرض والشمس ما يؤدي إلى ظهور حلقة رائعة من النار، يتم النظر إليها من الأرض، وستحدث هذه الظاهرة لأن معظم الشمس ستكون مغطاة بظل القمر، مما يؤدي إلى ظهور حلقة نارية لامعة في السماء.

سيتمكن الأشخاص في نصف الكرة الغربي من مشاهدة هذا الحدث، وسيكون المسار الضيق الذي يعبر الولايات المتحدة من ولاية أوريغون إلى تكساس قادرًا على رؤية حلقة النار، ومع ذلك، أثناء مشاهدة كسوف الشمس يجب أن نكون أكثر حذرًا بشأن العناية بأعيننا، وبينما نستعد لمشاهدة أحد الأحداث السماوية الأكثر روعة إليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار.

أدوات تمكنك من متابعة كسوف الشمس

نظارات Solar Eclipse: لدينا دائمًا زوج من نظارات Solar Eclipse في مكان ما في المنزل. كما أنها رخيصة جدًا وتحمي العيون. في الواقع، بينما نشاهد البث المباشر لكسوف الشمس على موقع يوتيوب، يجب علينا أن نكون حذرين بنفس القدر.

عارض Solar Eclipse: قطعة صغيرة من الورق المقوى مع عارض Solar Eclipse تساعد في حملها أينما ذهبنا وحماية أعيننا من أشعة الشمس المباشرة.

عرض الشمس: إحدى أفضل الطرق لمشاهدة كسوف الشمس هي عرض الشمس. كل ما نحتاجه هو منظار وتليسكوب، والقليل من التعديل خلال الكسوف، ويمكننا الحصول على ساعتنا الخاصة.

قف بالقرب من شجرة: غالبًا ما تكون فجوات الأوراق بمثابة كاميرا ذات ثقب صغير، مما يجعلها طريقة صحية لمشاهدة كسوف الشمس.

يذكر أن  العالم يشهد غدا كسوفا للشمس، حيث يحظى بأهمية خاصة لكونه الأخير على كوكب الأرض خلال عام 2023، يحدث كسوف الشمس عندما يكون الشمس والقمر في اقتران وثيق، حيث يكون كل من الشمس والقمر على مسافة قريبة، لذا يُستغل هذا الحدث الفلكي كوقت لتقييم أولوياتنا والتركيز على كيفية تحويل التحديات إلى فرص، كما ينصحنا خبراء الأبراج.

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