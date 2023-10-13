غلق 105 منشأة وضبط 11170 حالة إشغال في حملات بالإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الاشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الاشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق 105 منشأة، والتحفظ على 11170 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 4348 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب521 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.