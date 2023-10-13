صندوق التمويل العقاري.. استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

يكثر البحث على صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي من قبل الكثير خلال الساعات الماضية.

وتستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة تفاصيل صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي بشكل إلكتروني.

وذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية، أن يستعلم عن نتيجة الوحدات السكنية، عن طريق الرقم القومي.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة شروط التقديم في صندوق التمويل العقاري، يرصد موقع “الدستور ”في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا لمعرفت تفاصيل صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي وشروط التقدم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

في السطور التالية يمكنك معرفة شروط التقديم في صندوق التمويل العقاري وخطوات طلب الشقق السكانية للإستعلام بكل سهولة بشكل إلكتروني.

خطوات الاستعلام عن حالة طلب الشقق السكانية

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول عبر هذا الرابط اضغط هنا وكتابة الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن.

2 - ثم يقوم المستعلم يإدخال الموبايل لصاحب الطلب.

3 - ثم تقوم بكتابه كلمة المرور وتأكيد كلمة المرور.

4 - ثم تقوم بالضغط على النتيجة والتي ستظهر باسم المستفيد وبيانات التقديم وحالة الطلب سواء منطبق أم غير منطبق.

شروط التقديم في صندوق التمويل العقاري

1 - أن يكون المتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي مصري الجنسية.

2 - أن يكون المتقدم للحصول على شقق الإسكان أكبر من 21 عامًا وألا يزيد على 50 عامًا.

3 - أن يكون التقديم في نفس محافظة محل الإقامة الخاص بك.

4 - يكون دخل الفرد الأعزب 6 آلاف جنيه في فئة منخفضي الدخل.

5 - يكون دخل الأسرة 8 آلاف جنيه في فئة منخفضي الدخل، فئة متوسطي الدخل 13 ألف جنيه للفرد الأعزب، و18 ألف جنيه للأسرة.