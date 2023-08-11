الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صندوق التمويل العقاري.. استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

صندوق التمويل العقاري
صندوق التمويل العقاري

تصدر صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي محركات البحث عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بمحافظات مصر.

وتزداد عمليات السيرش من قبل المواطنين للحصول على رابط صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي لمعرفة كل ما يشمل حالة الطلب على الشقق السكانية التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق العمرانية.

وتزامناً مع اهتمام المواطنين من كل مكان لمعرفة تفاصيل صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي، لذلك يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف من قبل المواطنين لمعرفة شروط التقديم في صندوق التمويل العقاري، وكيفية اتمام عملية الاستعلام.

 

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي 

يستطيع الأن المستعلم على صندوق التمويل العقاري لإتمام عملية الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي بشكل إلكتروني من خلال الدخول عبر هذا الرابط اضغط هنا   وتسجيل البيانات ومعرفة كل ما تريد معرفتة في وقت قصير.

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خطوات الاستعلام عن حالة طلب الشقق السكانية

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول عبر هذا الرابط اضغط هنا   وكتابة الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن.
2 - ثم يقوم المستعلم يإدخال الموبايل لصاحب الطلب .
3 - ثم تقوم بكتابه كلمة المرور وتأكيد كلمة المرور.
4 - ثم تقوم بالضغط على النتيجة والتي ستظهر باسم المستفيد وبيانات التقديم وحالة الطلب سواء منطبق أم غير منطبق.

 

شروط التقديم في صندوق التمويل العقاري

1 - أن  يكون المتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي مصري الجنسية.

2 - أن يكون المتقدم للحصول على شقق الإسكان أكبر من 21 عامًا وألا يزيد على 50 عامًا.

3 - أن يكون التقديم في نفس محافظة محل الإقامة الخاص بك.

4 - يكون دخل الفرد الأعزب 6 آلاف جنيه في فئة منخفضي الدخل.

5 - يكون دخل الأسرة 8 آلاف جنيه في فئة منخفضي الدخل، فئة متوسطي الدخل 13 ألف جنيه للفرد الأعزب، و18 ألف جنيه للأسرة.

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