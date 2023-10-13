وزير الأوقاف يصل الوادى الجديد لافتتاح مسجدين ودار مناسبات وتكريم حفظة القرآن

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي يزور المحافظة، وذلك لافتتاح مسجدين بالجهود الذاتية بقريتى الراشدة وبدخلو وقاعة مناسبات المجمع الإسلامي الكبير.

وكان فى استقباله اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم ورعاية حفظته، يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حفظة القرآن الكريم، بمحافظة الوادي الجديد أثناء افتتاح دار المناسبات بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة موط.

وتتضمن زياره وزير الأوقاف افتتاح مسجد الدكتور محمود مدنى بقرية الراشدة بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه ويؤدى اول صلاة جمعة فيه ويلقى خطبة الجمعة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة كما يفتتح الوزير مسجد بر الوالدين بطريق اللواء أحمد بتكلفة 3 ملايين جنيه وقاعة مناسبات المجمع الإسلامي بالداخلة بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وسيقوم الوزير بتكريم الأسر القرآنية بالوادي الجديد ويمنح كل أسرة رحلتى عمرة ويكرم افضل أئمة المساجد في المحافظة ويمنحهم مكافأة مالية ويشارك أطفال مدينة موط بالداخلة الأنشطة الصيفية التى جرى تنفيذها بالمساجد.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سوف يتم إفتتاح مسجدين اليوم الجمعة بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد هما مسجد الدكتور محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة، ومسجد بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة، كما تم الانتهاء من تطوير مسجد الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة، ومسجد الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة، ومسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة، مسجد الرضا – بدخلو– مركز الداخلة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة، ولا شك أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمارة بيوت الله عز وجل وتوجيهه بتطوير وتوسعة كافة المساجد، بما يليق بمكانتها وحرصه على افتتاح هذه المساجد حتي تخدم المواطنين في كل مكان.

وتفتتح وزارة الأوقاف 16 مسجدًا يوم الجمعة، منها (12) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من بداية حتى تاريخه (243) مسجدًا منها (175) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(68) مسجد صيانة وتطوير.

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد