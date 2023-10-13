الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لبحث التعاون في إنتاج الحرير الطبيعي.. نائب محافظ الوادي الجديد تستقبل نائب محافظ القليوبية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبلت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، خلال زيارتها للمحافظة لبحث سبل التعاون المشترك في مجال إنتاج الحرير الطبيعي ضمن مبادرة المحافظة لإنتاج الحرير.

وأكدت مجدي أن الزيارة تهدف إلى توطين إنتاج الحرير الطبيعي بالمحافظة والتعاون لتسويق وترويج منتجات الصوف والحرير، والاستفادة من التجارب الرائدة والخبرات الموجودة بمحافظة القليوبية التي تشتهر بمنتجات وصناعات الحرير الطبيعي عالية الجودة. 

وأوضحت، أنه تم المرور على عدد من مصانع إنتاج الصوف والسجاد بقرية البشندي ومزارع التوت ومعامل إنتاج الشرانق، كما تم الإتفاق على توفير الأنوال وخامات تصنيع السجاد لإنتاج السجاد اليدوي عالي الجودة وتسويقه خارج المحافظة.

 

 

نائب محافظ الوادى الجديد سبل التعاون المشترك انتاج الحرير الطبيعي مصانع إنتاج الصوف والسجاد محافظة القليوبية

مواد متعلقة

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يبحث مع مديرى المدارس مستجدات الحقل التعليمى

مشاركة الشباب الفاعلة في الانتخابات.. ندوة بـ"إعلام الداخلة" بالوادي الجديد

افتتاح مسجدين ودار مناسبات المجمع الإسلامى الكبير بالوادى الجديد غدًا

بمشاركة 100 عارض.. الوادي الجديد جاهزة للملتقى الثالث للتمور

أمانة "مستقبل وطن" بالوادى الجديد تُطلق مبادرة بعنوان "موضوع يهمك" فى بلاط

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف إشرافية

محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية أرض المعارض بالخارجة استعدادًا للملتقى الثالث للتمور

"تعليم الوادي الجديد": انطلاق فعاليات المنصة التعليمية "معا نتواصل".. السبت

الأكثر قراءة

عاجل.. سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 13-10-2023

عاجل.. حماس تدعو للنفير العام فى القدس الشرقية والضفة الغربية.. اليوم

عاجل.. وزير الدفاع الأمريكى يزور إسرائيل ويجتمع بحكومة الاحتلال.. اليوم

أخبار فاتتك.. مواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية.. وارتفاع حصيلة ضحايا غزة

عاجل.. 10 جنيهات تراجعا.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 13-10-2023

جيش الاحتلال يدعو جميع المدنيين فى غزة لإخلاء منازلهم (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصري !

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

عبدالوهاب داود

لماذا يكره "الإخوان" محمد صلاح؟!

جلال حمام

خلى السلاح صاحى.. عدونا غدَّار

محمد الراعي

4 مكاسب للمنتخب أمام زامبيا رغم خطايا فيتوريا

خالد حريب

كلمة الرئيس.. خارطة طريق لإنقاذ القضية الفلسطينية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل