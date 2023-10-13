لبحث التعاون في إنتاج الحرير الطبيعي.. نائب محافظ الوادي الجديد تستقبل نائب محافظ القليوبية

استقبلت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، خلال زيارتها للمحافظة لبحث سبل التعاون المشترك في مجال إنتاج الحرير الطبيعي ضمن مبادرة المحافظة لإنتاج الحرير.

وأكدت مجدي أن الزيارة تهدف إلى توطين إنتاج الحرير الطبيعي بالمحافظة والتعاون لتسويق وترويج منتجات الصوف والحرير، والاستفادة من التجارب الرائدة والخبرات الموجودة بمحافظة القليوبية التي تشتهر بمنتجات وصناعات الحرير الطبيعي عالية الجودة.

وأوضحت، أنه تم المرور على عدد من مصانع إنتاج الصوف والسجاد بقرية البشندي ومزارع التوت ومعامل إنتاج الشرانق، كما تم الإتفاق على توفير الأنوال وخامات تصنيع السجاد لإنتاج السجاد اليدوي عالي الجودة وتسويقه خارج المحافظة.