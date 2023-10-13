غدا.. استكمال نظر دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر

تستكمل محكمة الأسرة بالعمرانية غدا السبت نظر دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر المرفوعة للمرة الثانية من أسماء.ح.

وقضت محكمة الهرم بحبس لاعب الكرة إسلام جابر لمدة عام مع الشغل بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي.

كانت السيدة قد تقدمت بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.

وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ من الطفل ٣ أشهر، تقدمت برفع دعوى جديدة وتم تأجيلها إلى شهر يوليو الجاري، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات غير مدون فيه اسم المولود أو الأب.

كانت أسماء.ح قد رفعت دعوى إثبات نسب سابقة ضد لاعب الكرة الشهير إسلام جابر، لإثبات نسب طفلها، وقضت المحكمة برفض الدعوى.