الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إسبانيا تفوز على إسكتلندا بثنائية فى المجموعة الأولى بتصفيات أمم أوروبا

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

حقق المنتخب الإسباني فوزا على نظيره الاسكتلندي 2 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

وسجل ألفارو موراتا الهدف الأول للمنتخب الإسباني في الدقيقة 73، قبل أن يضيف أويهين سانسيت الهدف الثاني في الدقيقة 86.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، مؤجلا بذلك حسم المنتخب الاسكتلندي صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة، لبطاقة العبور مباشرة إلى النهائيات.

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أحداث المباراة

منتخب إسبانيا سيطر على مجريات اللقاء من البداية لكن بدون أي خطورة طوال الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 17 عرضية من أويارزابال داخل منطقة الجزاء وحولها روبين لي نورماند برأسية من على القائم الأول مرت مباشرة لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 34 سدد ميكيل مورينو الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتطمت في القائم الأيمن ومرت لخارج الملعب.

في الدقيقة 38 هدف ملغي لمنتخب إسبانيا بداعي التسلل على ألفارو موراتا قبل تسجيله للهدف.

منتخب إسكتلندا نجح في التقدم في الدقيقة 59 عن طريق سكوت ماكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد لكن بعد تدخل من تقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي وجود خطا لصالح الحارس أوناي سيمون قبل تسجيل ماكتوميناي للهدف.

واستطاع منتخب إسبانيا أن يتقدم في الدقيقة 73 عن طريق ألفارو مورتا بعد عرضية من خيسوس نافاس من جهة اليمين حولها موراتا براسية مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني لصالح إسبانيا عن طريق أويهين سانسيت في الدقيقة 86 بعدما استغل خوسيلو سقوط مدافع اسكتلندا أرون هيكي على يسار منطقة الجزاء ومرر الكرة للاعب سانسيت داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة في الشباك.

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