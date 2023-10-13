أحمد ثروت يكشف تفاصيل قاسية عن مرضه النادر وكيف اكتشفه

كشف المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، تفاصيل المرض النادر الذي أصيب به، مؤكدًا أنه كان سريعا جدًا، ولأول مرة شعر بتنميل في ذراعه، وبعدها عدم قدرته على تحديد خطواته وفجأة لم يستطع الحركة وعينه الشمال أغلقت.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "on"، أنه عندما ذهب للمستشفى، الأطباء عملوا كل شيء، والتشخيص المبدئي له كان جلطة، وبعدها الدكتور قال لابد من عمل فحوصات لأن أعراض مرضه هي لمرض مناعي بنسبة 90%، لأنها تهاجم الجهاز العصبي.

وتابع، أنه قبل أخذ الحقن كانت حالته تسوء وفقد الاتزان بالكامل وكان بعد 3 أيام، مشيرًا إلى أنه فقد إحساسه بالقدم اليسرى ولكن القدم اليمنى كان يشعر بها وكان يسير داخل المستشفى وكان أصدقاؤه يزرونه بالمستشفى ووصف هذا المرض بأنه لا يوجد له كتالوج.

أعراض متلازمة ميلر فيشر

وأشار إلى أن متلازمة ميلر فيشر، لا بد أن يتم معالجتها لأنها تتوسع في الجسم بسرعة وتهاجم الجهاز العصبي، من فوق لتحت لدرجة قد تصل للرؤية المزدوجة وبعدها فقدان للبصر، وبعدها يحدث سكتة دماغية ويؤثر على التنفس في مراحلة المتقدمة.