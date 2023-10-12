الخميس 12 أكتوبر 2023
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سياسي

رئيس مشروعات النواب: كلمة السيسي تؤكد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

محمد كمال مرعى
محمد كمال مرعى

أشاد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، مؤكدًا أن الكلمة حملت العديد من الرسائل خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ودعم مصر الدائم للشعب الفلسطيني من أجل الحصول علي حقوقه وأقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

كلمة الرئيس السيسي كانت كاشفة للتحديات


وأضاف "مرعي"  في تصريحات صحفية له اليوم  أن كلمة الرئيس السيسي كانت كاشفة للتحديات التي تحيد بنا شرقًا وغربا وجنوبًا،ولكن تأكيد الرئيس السيسي علي ان مصر دولة آمنة مطمئنة حيث قال الرئيس في كلمته "إن مصر ستظل باقية وصامدة وقادرة بفضل الله وقادرة على تأمين نفسها ولم يستطع أحد المساس بها وثمن "مرعي": جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي من أجل حل الوضع الدائر حاليا في غزة بين الفلسطينين والإسرائيلين.


وأكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمججلس النواب كلمة الرئيس السيسي حثت  أهمية إخراج المدنيين في غزة خارج دائرة الانتقام وأن مصر على استعداد للقيام بدور الوساطة بين جميع الأطراف من أجل العودة إلى مائدة المفاوضات مرة أخرى، وإحياء خيار السلام مشيرًا أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وهي تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية والسلام العادل 


وأوضح" مرعي" أن الرئيس السيسي، أكد  موقف مصر الواضح من مسالة تهجير الفلسطينين من غزة بتأكيده أن خروجهم يعني تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا أن مصر بها 9 مليون ضيف كما أكد الرئيس السيسي، إستقبلتهم من مختلف الدول لأن مصر دولة أمنة مستقرة 

وتابع: مرعي" قائلًا: أن الرئيس أكد على حرص مصر على وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وأن مصر لن تتوقف عن بذل الجهود من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، في إطار ما تملكه من إمكانات وقدرات.

 

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