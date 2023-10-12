فيتوريا: توقعت صعوبة مباراة زامبيا والفوز نتيجة طبيعية

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه توقع صعوبة مباراة الفراعنة أمام زامبيا والتي أقيمت في معسكر الإمارات.

وفاز منتخب مصر على نظيره الزامبي في الوقت المحتسب بدل من الضائع، بفضل رأسية حمدي فتحي.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائري يوم الإثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر خلال معسكر الإمارات، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم وبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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فيتوريا: الأداء سيتطور تدريجيًا

قال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة " مباراة زامبيا جاءت صعبة كما توقعت والفوز بهدف نظيف نتيجة طبيعية وكنا نطمع في تسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف " طالبت اللاعبين بالسرعة في الأداء والجدية بشكل أكبر في الشوط الثاني، ونجحنا في اختراق دفاعات منتخب زامبيا بأكثر من طريقة ونجحنا في النهاية".

وأتم فيتوريا تصريحاته قائلا " الأداء تحسن في الشوط الثاني على عكس الأول تمامًا، وسيتطور الأداء تدريجيًا خلال الفترة المقبلة".

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مصر وزامبيا يستعدان لتصفيات المونديال وأمم أفريقيا

تأتي هذه المواجهة الودية ضمن استعدادات المنتخبين لبدء التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي تنطلق الشهر المقبل.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بالتصفيات بجوار منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، في حين يتواجد المنتخب الزامبي في المجموعة الخامسة برفقة منتخبات المغرب والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا.

كما يستعد المنتخبان أيضا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقررة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير العام المقبل، والتي من المقرر أن تجرى قرعتها في وقت لاحق اليوم بمدينة أبيدجان الإيفوارية.