رأسية حمدى فتحى تمنح منتخب مصر فوزا صعبا على زامبيا

حقق منتخب مصر فوزا صعبا على زامبيا بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين خلال معسكر الإمارات، ضمن استعدادات الفريقين لتصفيات مونديال 2026 وكأس الأمم الأفريقية.

سجل حمدي فتحي هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 94 من رأسية رائعة.

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أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وزامبيا المقامة بين المنتخبين خلال معسكر الفراعنة في الإمارات بالتعادل السلبي بين الفريقين.

منتخب مصر سيطر على المباراة من البداية في محاولة لتسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة الثالثة تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق حمدي فتحي لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة العاشرة كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من الطرف الأيمن عن طريق محمد هاني شتتها الدفاع بثبات.

منتخب زامبيا أهدر أخطر فرصة له في الشوط الأول بعد مرور رائع من فاشون سكالا الذي راوغ محمد هاني قبل أن يسدد الكرة في جسد محمد الشناوي.

منتخب زامبيا هدد مرمى منتخب مصر مرة أخرى في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية بقدمه اليسرى مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 29 توغل تريزيجيه من الجبهة اليسرى قبل أن يسدد كرة أرضية قوية تصدى لها حارس منتخب زامبيا.

وأهدر مصطفى محمد فرصة هدف لصالح منتخب مصر في الدقيقة 30 بعد ركنية نفذها تريزيجيه بشكل رائع قبل أن يحوّلها مصطفى محمد برأسية مرت بجوار القائم.

وظلت السيطرة من جانب منتخب مصر لكن بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.



أحداث الشوط الثاني

فيتوريا أجرى تغيير لمنتخب مصر بنزول أحمد سيد زيزو بدلا من محمد النني في بداية الشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة 49 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق زيزو لكنها بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 52 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح زامبيا من باندا لكنها بعيدة للغاية عن المرمى.

تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق أحمد فتوح لكنها بعيدة عن المرمى.

أخطر فرص منتخب مصر في الدقيقة 60 بعد تمريرة طولية رائعة من زيزو على رأس تريزيجيه الذي سدد كرة ارتطمت في العارضة، لترتد إلى صلاح ليمرر الكرة إلى تريزيجيه ليسدد كرة بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 65 تسديدة من مصطفى محمد من يسار منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار مرمى منتخب زامبيا.

تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق صلاح لكنها بعيدة للغاية عن المرمى.

منتخب زامبيا أهدر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 70 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح زامبيا على رأس كاندوا ليسدد كرة رأسية مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 72 اختراق رائع من محمد هاني من وسط الملعب ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

فيتوريا أجرى تغييرين بنزول عمر كمال عبد الواحد وعمر مرموش بدلا من محمد هاني وتريزيجيه.

في الدقيقة 84، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق مروان عطية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 87 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمد حمدي على رأس علي جبر الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

حمدي فتحي تمكن من تسجيل هدف التقدم لصالح منتخب مصر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع.

جاء الهدف بعد عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو ورأسية قوية من حمدي فتحي على يسار حارس زامبيا.

وتوقفت المباراة بعد إحراز الهدف نظرا لإصابة مدافع الفريق الزامبي ومطالبة لاعبي زامبيا بإلغاء الهدف بداعي وجود خطأ على حمدي فتحي.