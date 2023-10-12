معسكر الإمارات.. تعادل سلبى بين مصر وزامبيا فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وزامبيا المقامة بين المنتخبين خلال معسكر الفراعنة في الإمارات بالتعادل السلبي بين الفريقين.

منتخب مصر سيطر على المباراة من البداية في محاولة لتسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة الثالثة تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق حمدي فتحي لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة العاشرة كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من الطرف الأيمن عن طريق محمد هاني شتتها الدفاع بثبات.

منتخب زامبيا أهدر أخطر فرصة له في الشوط الأول بعد مرور رائع من فاشون سكالا الذي راوغ محمد هاني قبل أن يسدد الكرة في جسد محمد الشناوي.

منتخب زامبيا هدد مرمى منتخب مصر مرة أخرى في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية بقدمه اليسرى مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 29 توغل تريزيجيه من الجبهة اليسرى قبل أن يسدد كرة أرضية قوية تصدى لها حارس منتخب زامبيا.

وأهدر مصطفى محمد فرصة هدف لصالح منتخب مصر في الدقيقة 30 بعد ركنية نفذها تريزيجيه بشكل رائع، قبل أن يحوّلها مصطفى محمد برأسية مرت بجوار القائم.

وظلت السيطرة من جانب منتخب مصر لكن بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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تشكيل منتخب مصر لمواجهة زامبيا وديًا

محمد الشناوي فى حراسة المرمى.

محمد هاني وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح فى الدفاع.

طارق حامد وحمدي فتحي ومحمد النني فى وسط الملعب.

محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد فى الهجوم.



تشكيل زامبيا لمباراة منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب زامبيا، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام منتخب مصر وديًا؛ استعدادا لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية.

حراسة المرمى: فرانسيس مواناسا.

خط الدفاع: كابوي - موسوندا - سونزو - لوكا باندا.

خط الوسط: كابومبو - دومينيك - كينجز كانجوا.

خط الهجوم: فرانشيسكو مويبي - باتسون داكا - لوبامبو.