حمدى فتحى: حققنا فوزًا مهما على زامبيا.. وهدفنا الصعود للمونديال

تحدث حمدي فتحي لاعب خط وسط منتخب مصر والمحترف في صفوف الوكرة القطري، عقب الفوز الصعب الذي حققه الفراعنة على منتخب زامبيا في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على زامبيا بهدف نظيف أحرزه حمدي فتحي في الدقيقة 94 من عمر المباراة الودية التي أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد".

اقرأ أيضا.. رأسية حمدى فتحى تمنح منتخب مصر فوزا صعبا على زامبيا

حمدي فتحي: معسكر جيد وتجربة هامة قبل أمم إفريقيا

قال حمدي فتحي في تصريحات تليفزيونية: "مدينة العين الإماراتية دائمًا فأل خير علينا".

وأضاف "معسكر الإمارات جيد للغاية وحققنا فوزًا هامًا اليوم على زامبيا، ونخوض تجربة هامة قبل أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم وإن شاء الله نحصد بطولة مع منتخب مصر وأوجّه الشكر إلى الجماهير التي ساندتنا وأتمنى أن يزيد العدد في المباراة القادمة".

وتابع "ألعب في فريق كبير وهو الوكرة القطري، وهناك منافسة قوية للغاية في الدوري القطري وإن شاء الله سأقدم الإضافة لمنتخب مصر".

وواصل حديثه "منتخب مصر يضم لاعبين كبارًا ومميزين للغاية مثل محمد صلاح وطارق حامد ومحمد الشناوي ونحن جميعا نحب بعضنا ونسعى لتقديم شيء لمنتخب مصر وكلنا على قلب رجل واحد".

وأتم "طموحنا هو حصد لقب كأس الأمم الإفريقية والتأهل إلى كأس العالم 2026".

مصر وزامبيا تستعدان لتصفيات المونديال وأمم إفريقيا

تأتي هذه المواجهة الودية ضمن استعدادات المنتخبين لبدء التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي تنطلق الشهر المقبل.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بالتصفيات بجوار منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، في حين يتواجد المنتخب الزامبي في المجموعة الخامسة برفقة منتخبات المغرب والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا.

كما يستعد المنتخبان أيضا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، المقررة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير العام المقبل، والتي من المقرر أن تجرى قرعتها في وقت لاحق اليوم بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

