طارق عبد العزيز: كلمة الرئيس رسائل للمجتمع الدولي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الجرائم اللاإنسانية

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بكلمات الرئيس السيسي خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، مؤكدًا أنها رسائل للمجتمع الدولى بضرورة التكاتف وإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي تمارس ضده أشرس الجرائم اللاإنسانية في غزة.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس السيسي وضع الجميع أمام مسئولياته، مؤكدًا على عقيدة مصر التي لا تحيد في الدفاع عن قضايا الوطن العربي وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي قدمت مصر الغالي والنفيس على مدار تاريخها في الدفاع عن القضية القومية الكبرى وهى حقوق الشعب الفلسطيني.

شعب مصر خلف رئيسه وجيشه العظيم في خندق واحد

وشدد عضو الشيوخ بأن الرئيس أكد على موقف مصر الدائم في الدعوى للسلام كمنهج مصري، بالإضافة التحديات التي تواجه مناطق كثيرة في العالم وعلى رأسها منطقتنا العربيه وضرورة ايجاد حلول جذرية لهذه الصراعات.

وثمن عبد العزيز من الجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس السيسي في سبيل إنقاذ الأبرياء من المدنيين وإيجاد سبل فورية لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية، الي المدنيين في غزة، الواقعين تحت المدافع وصواريخ القوات الإسرائيلية.

ووجه عبد العزيز الشكر والتقدير لأبناء الجيش المصري العظيم حصن الوطن ودرعه، الباسل الذي يحفظ أمن والكرامة واستقرار هذا الوطن بعزيمة لا تلين، وإيمان راسخ في الحفاظ علي مصر وشعبها وأرضها، مؤكدًا بأن شعب مصر خلف رئيسه وجيشه العظيم في خندق واحد.