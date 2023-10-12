الكنيست يقر حكومة الطوارئ الإسرائيلية.. ولبيد يرفض المشاركة

أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، تشكيل حكومة الطوارئ طوال مدة الحرب، وذلك في خضم الحرب المندلعة مع حركة حماس لليوم الخامس على التوالي

وبعد اجتماع تم في تل أبيب وشارك فيه نتنياهو، أصدر حزب الليكود بيانًا أكد فيه موافقة أعضاء الائتلاف على تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الحرب.

وجاء في البيان: "كل قادة الائتلاف، بلا استثناء، يدعمون تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية، وكلفت رئيس الوزراء نتنياهو بالعمل على تأليفها".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، السبت الماضي، إثر شن الأخيرة هجومًا مباغتًا وغير مسبوق على دولة الاحتلال، تعالت الأصوات داخلها لتشكيل حكومة طوارئ.

لكن سرعان ما ظهرت الخلافات، بسبب اعتراض المعارضة على شخصية وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي تتهمه بإشعال الأوضاع.

من جانبه، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الخميس، الحكومة بـ"فشل لا يغتفر" لعدم منعها الهجوم الذي شنته حركة حماس السبت على إسرائيل.

وقال لبيد في خطاب متلفز: "فشل يوم السبت لا يغتفر"، مؤكدًا أنه لن ينضم إلى حكومة الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضو المعارضة بيني جانتس الأربعاء.