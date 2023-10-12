الرئيس السيسى يدعو لإعلاء لغة العقل والالتزام بضبط النفس لحل القضية الفلسطينية

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة حل القضية الفلسطينية، وعدم الحيد بها عن مسارها.

وقال، خلال كلمته في حفل تخريج الكليات العسكرية: "أدعو إلى عدم الحيد بالقضية الفلسطينية وإخراجها من مسارها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل ومبادئ أوسلو والمبادرة العربية للسلام ومقررات الشرعية الدولية، والبعد عن الصراعات الصفرية التي لا منتصر فيها".

وتابع: "صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي وتخالف مبادئ الإنسانية والأخلاق".

وأردف: "إدراكًا مني ويقينًا بأن كل صراع لا يؤول للسلام هو عبث لا يعول عليه فإنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج الأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة للتفاوض".