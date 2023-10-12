الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بينها مصر.. "بلينكن" يعلن تفاصيل جولته الدبلوماسية بعدد من الدول العربية

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه سيسافر إلى مصر والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى الأردن وقطر، بعد مغادرته إسرائيل.

وتستهدف جولة “بلينكن” الدبلوماسية المكثفة إلى وقف اتساع نطاق الصراع بين حماس وإسرائيل، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، والعمل مع مصر وإسرائيل لفتح ممر إنساني من غزة.

وقال “بلينكن” خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: "في كل من هذه الارتباطات، سنواصل الضغط على الدول للمساعدة في منع انتشار الصراع، واستخدام نفوذها لدى حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن”.

وأضاف أنه سيناقش أيضًا كيفية إقامة منطقة أكثر سلامًا وازدهارًا وأمانًا.

كيفية استخدام حماس للعملة المشفرة لجمع الأموال

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بلينكن: نسعى للإفراج الفورى وغير المشروط عن الأسرى


وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، حتى قبل أن تشن حماس هجومًا مفاجئًا على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، كان مسئولو وزارة العدل في واشنطن العاصمة يتابعون تحقيقًا جنائيًا في استخدام “حماس” للعملة المشفرة من خلال غاسلي أموال مزعومين. 

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