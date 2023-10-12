بلينكن: نسعى للإفراج الفورى وغير المشروط عن الأسرى

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إننا نفعل كل شيء من أجل تأمين الإفراج عن الأمريكيين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، كما نعمل عن كثب مع الشركاء الإسرائيليين أيضًا للإفراج عن الأسرى، مؤكدًا أن إسرائيل لن تبقى أبدًا وحدها.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي له، أنه سيتوجه إلى الأردن لمقابلة العاهل الأردني الملك عبدالله ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبعدها بأيام سيتوجه إلى السعودية والإمارات ومصر وقطر، مشيرًا إلى أنه سيطلب من هذه الدول أن تستخدم نفوذها لدى حماس كي تقوم فورًا وبدون شروط بالإفراج الفوري عن الأسرى.

وتابع: "كما ناقشنا كيف يمكننا العمل على منطقة مسالمة ومزدهرة وأكثر اندماجًا، مدعيًا أن هذا الاختيار ضُرب من قبل حركة حماس السبت الماضي الموافق 7 أكتوبر الجاري، لمنع المنطقة من الاندماج والالتئام بمنطقة أكثر ازدهارًا وسلامًا".