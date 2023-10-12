الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قصف مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلى على منطقة أبراج المخابرات

قصف منطقة ابراج المخابرات
قصف منطقة ابراج المخابرات

قالت قناة القاهرة الإخبارية في عاجل لها، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن قصف مكثفا على منطقة أبراج المخابرات داخل قطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية ألقت منشورات على سكان مدينة بيت لاهيا الواقعة في قطاع غزة شمال جباليا بالقرب من بيت حانون، تطلبهم بضرورة إخلاء هذه المنطقة، حيث تم إخلاء بيت لاهيا تمامًا تمهيدًا لقصفه من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي واستمرارًا للعدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي بيت لاهيا أبراج المخابرات غزة

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