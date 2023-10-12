القاهرة الإخبارية: قصف مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلى على منطقة أبراج المخابرات

قالت قناة القاهرة الإخبارية في عاجل لها، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن قصف مكثفا على منطقة أبراج المخابرات داخل قطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية ألقت منشورات على سكان مدينة بيت لاهيا الواقعة في قطاع غزة شمال جباليا بالقرب من بيت حانون، تطلبهم بضرورة إخلاء هذه المنطقة، حيث تم إخلاء بيت لاهيا تمامًا تمهيدًا لقصفه من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي واستمرارًا للعدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.