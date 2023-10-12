الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: إصابة 6 جنود فى عملية إطلاق نار قرب مركز شرطة الاحتلال بالقدس

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس، إن شابًا فلسطينيًا فتح النار وأطلق ما يزيد على 7 رصاصات باتجاه مركز لشرطة البريد الواقع بالقرب من باب الساهرة في مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح ما بين الشاب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أبو شمسية، لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك مصادر عبرية تحدثت عن إصابة اثنين من عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودين هناك، ومصادر أخرى ترجح ارتفاع العدد إلى 6 نتيجة استمرار هذه الاشتباكات لعدة دقائق.

وأوضحت، أن الشرطة الإسرائيلية في بياناتها تقول بأن شابًا فلسطينيًا قدم إلى منطقة باب الساهرة وهو أحد الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة وفتح النار على مركز شرطة البريد هناك، مؤكدةً أن أبواب القدس الآن مغلقة أمام المواطنين الفلسطينيين والمقدسيين تحديدًا، وذلك بسبب تعزيزات أمنية شرطية كانت قد فرضتها.

القاهرة الإخبارية باب الساهرة الإحتلال الإسرائيلي أبواب القدس

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