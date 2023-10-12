الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: إرسال قافلة المساعدات لغزة تأكيدًا على الدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية

النائب أحمد محمد
النائب أحمد محمد دياب

قال النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإرسال مساعدات طبية وغذائية لغزة، وتأكيده لرئيس وزراء بريطانيا على استمرار تقديم المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني، يؤكد أن فلسطين نصب أعين الدولة المصرية، وفي صدارة اهتماماتها، وكذلك دور مصر التاريخي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.  

وأشاد "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، بموقف الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، من الأحداث الجارية في فلسطين، والجهود الكبيرة المبذولة للتوصل إلى حل سلمي، ووقف العنف الدائر هناك.

القضية الفلسطينية 

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"الشباب المصرى": نثمن جهود القيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية

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شادى زلطة: القضية الفلسطينية لم تغب لحظة واحدة عن أجندة السياسة المصرية

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح للجميع، ولن تتخلى مصر عن الأشقاء الفلسطينيين مهما كانت الظروف والتحديات، داعيًا العالم كله بجميع دوله ومنظماته إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في فلسطين.

واختتم النائب أحمد محمد دياب: "الشعب المصري العظيم يدعم ويساند القيادة السياسية الحكيمة، ويؤيدها في كافة القرارات التي تتخذها، للعبور بمصر إلى بر الأمان، وتجنب المخاطر التي تواجه الوطن داخليًا وخارجيًا".

النائب أحمد محمد دياب مجلس النواب السيسي رئيس الجمهورية المساعدات فلسطين

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