الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الشباب المصرى": نثمن جهود القيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية

الدكتور محمد ممدوح
الدكتور محمد ممدوح

أشاد د.محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، بدور مصر البارز في الأزمة الفلسطينية الحالية من حيث محاولة التهدئة ورسائل الحث على ضبط النفس من أجل وأد الدم في الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن إعلان وزارة الخارجية اليوم بفتح مطار العريش لاستقبال المساعدات اللازمة لارسالها لغزة وحث المواطنين وكل من تهمه القضية الفلسطينية بسرعة إرسال المساعدات اللازمة لأهالي فلسطين، وقبل ذلك توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على دعم الشعب الفلسطيني في مايحدث حاليًا من محاولة إبادة جماعية لأصحاب الأرض في ظل تغافل وتجاهل من دول العالم المختلفة.

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وأكد ممدوح أنه بناءً على توجيهات الرئيس السيسي بتجهيز المساعدات اللازمة لأهل فلسطين، قامت منظمات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، ومن ضمنها مجلس الشباب المصري بعدة إجراءات على رأسها إعداد قوافل من المساعدات والاعانات، تجهيزًا لإرسالها إلى مطار العريش، بالإضافة لإطلاق حملة للتبرع من الدم، خاصة من فئة الشباب التابع للمجلس وعشرات الآلاف من المتطوعين من أعضاء منظمات التحالف، استعدادًا لإرسالها كاسعافات عاجلة لإنقاذ حياة ضحايا الحرب على غزة.

أشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن دور مجلس الشباب لم ينته عند هذا الحد، بل اطلقنا حملة من خلال أعضائنا بالخارج، لنشر التوعية والتوضيح لدور مصر الذي تبذله حاليًا في القضية الفلسطينية وأيضًا على مدار التاريخ بهدف حث مجلس الأمن ودول العالم المختلفة على التدخل لصون السلم ولأمن المواطنين العزل في غزة وفلسطين، وأنه على الجميع السعي للتهدئة وبدء المفاوضات لوقف تلك الحرب الضارية، حتى لا تتفاقم الأمور خاصة أن اسرائيل الآن ترتكب الكثير من جرائم الحرب ضد الفلسطنين في قطاع غزة، والتي يجب أن لا يقف العالم مكتوف الأيدي أمام هذه المذبحة الجماعية.

الدكتور محمد ممدوح الشباب المصري التحالف الوطني الازمة الفلسطينية الشعب الفلسطيني

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