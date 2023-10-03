مجلس الشباب المصرى يثمن إشادة الرئيس بدور المجتمع المدنى فى عملية الإصلاح

أشاد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحديث رئيس الجمهورية الأخير خلال اليوم الختامي لمؤتمر حكاية وطن حول دور منظمات المجتمع المدني في عملية الإصلاح والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة. والذي أكد قوة ودور المجتمع المدني المصري في التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه البلاد.

وأكد رئيس مجلس الشباب المصري أن تصريح رئيس الجمهورية يؤكد دور منظمات المجتمع المدني وخاصة التنظيمات الشبابية في تعزيز الديمقراطية وتمكين الفئات المختلفة من المشاركة في الشأن العام.

وقال: "إن المجتمع المدني المصري يعتبر عمودًا رئيسيًا وحجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وقد ثبتت قوته وقدرته في مواجهة التحديات المتعددة".

منظمات المجتمع المدني

وأضاف ممدوح: "نحن نشهد اليوم تحولًا حقيقيًا في دور منظمات المجتمع المدني، حيث تسعى لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار وفتح جسور من التعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق التغيير الإيجابي المنشود".

وأوضح ممدوح، أن التعاطي بين المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي أحد الأدوات الأساسية للتطوير والتنمية، مؤكدا أن الشباب لديهم الرغبة والقدرة على تحقيق التغيير وأنهم يمثلون "المستقبل الواعد الذي سيضمن استمرارية نمو الوطن". وهم الفاعل الرئيسي في بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.

تحقيق التنمية المستدامة

وأضاف ممدوح بكل تأكيد نعرب عن تقديرنا لتأكيد الرئيس على أهمية دور المنظمات المدنية في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

وأن الحديث الذي ألقاه الرئيس يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه للمجتمع المدني ودوره في بناء الدولة والارتقاء بالمجتمع. وإشارته إلى أن المنظمات المدنية تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وهي شريك حقيقي في التنمية المجتمعية والتحول الاقتصادي.

وأكد رئيس مجلس الشباب المصري أنه يجب على الجهات المعنية تفعيل توجيهات القيادة السياسية، بما يضمن دعم وتسهيل دور منظمات المجتمع المدني من خلال توفير البيئة المناسبة والتشريعات اللازمة، وتعزيز التعاون والشراكة بين المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعظيم تأثيرها الإيجابي على المجتمع.

وختم الدكتور ممدوح تصريحه بالتأكيد أن دور منظمات المجتمع المدني لا يمكن تجاهله أو تقليصه، بل يجب أن يتم اعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء مصر الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.