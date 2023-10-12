غسل ربع مليار جنيه.. 15 يومًا حبسًا لمالك شركة للصناعات الورقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس مالك شركة للصناعات الورقية 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.

فيما طالبت نيابة الجيزة في وقت سابق رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، إضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، ما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق "شراء العقارات وقطع الأراضي - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات"، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.