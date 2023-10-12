ياسر صابر: الرئيس السيسي أنقذ البلاد وجاء موعد رد الجميل (فيديو)

قال أحد العمال المشاركين في المؤتمر العمالى الموسع لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إنه حرص على المشاركة في المؤتمر العمالي من أجل دعمه وتأييده ودعوة جميع المواطنين والشعب المصري للمشاركة في دعم الرئيس السيسي.

وأكد أن الرئيس السيسي حمى الدولة المصرية من الكثير من الشرور ودعمه في الانتخابات هو رد جميل لما قام به اتجاه الدولة المصرية:"الريس عمل كتير عشان خاطر مصر تفضل واقفة متوقعش حمي مصر وكون جيش مفيش زيه وخلى عندنا استقرار وأمن وأمان".