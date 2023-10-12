الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ياسر صابر: الرئيس السيسي أنقذ البلاد وجاء موعد رد الجميل (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس السيسي

قال أحد العمال المشاركين في المؤتمر العمالى الموسع لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إنه حرص على المشاركة في المؤتمر العمالي من أجل دعمه وتأييده ودعوة جميع المواطنين والشعب المصري للمشاركة في دعم الرئيس السيسي.

وأكد أن الرئيس السيسي حمى الدولة المصرية من الكثير من الشرور ودعمه في الانتخابات هو رد جميل لما قام به اتجاه الدولة المصرية:"الريس عمل كتير عشان خاطر مصر تفضل واقفة متوقعش حمي مصر وكون جيش مفيش زيه وخلى عندنا استقرار وأمن وأمان".

txt

مواطن: كلنا فى ضهرك يا ريس.. نستكمل معًا مسيرة الإنجازات (فيديو)

txt

مواطن: ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات لكي يعبر بنا لبر الأمان

المؤتمر العمالى الموسع لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المؤتمر العمالى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي الدولة المصرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي في حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

الفلسطينى عمر غسان ضمن أوائل خريجى الدفعة 117 من الكلية الحربية المصرية

أبرزها مشاركة الننى.. 3 مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023.. وأدعية استقبال الشهر المبارك

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

غسل ربع مليار جنيه.. 15 يومًا حبسًا لمالك شركة للصناعات الورقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل