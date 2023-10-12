إجراء فرنسى غير مسبوق تجاه المتعاطفين مع القضية الفلسطينية

أعلنت فرنسا في إجراء غير مسبوق عن منع أي تظاهرات مؤيدة لفلسطين، وفق ما نقلته “فرانس برس”.

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية أنها ستوقف أي شخص يشارك في أي مظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية.

يأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية لـ"حماس" والتي استهدفت المستوطنات الإسرائيلية السبت الماضي، قبل أن ترد قوات الاحتلال بفرض "حصار كامل" على غزة، وقطع إمدادات الغذاء والكهرباء والوقود والمياه، معقصف مركز استهدف المدنيين.

وقالت الأمم المتحدة في بيان صدر اليوم الخميس، إن سكان غزة يعيشون تحت حصار غير قانوني منذ 16 عاما، وأدانت هذا "التشديد الإضافي" للحصار.

وقود غزة ينفد خلال ساعات قليلة

من جهتها، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الوقود في غزة قد ينفد خلال ساعات قليلة.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس من أن غزة من المحتمل أن يكون لديها ما يكفي من الوقود لبضع ساعات إضافية فقط، وأن هناك حاجة إليه لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

واضافت اللجنة "الأمر المؤكد هو أنه إذا لم نتمكن من إدخال الإمدادات وإذا لم نتمكن من توزيع ما لدينا داخل غزة، أردت أن أقول إننا نتجه نحو كارثة، لكننا بالفعل في الكارثة، ولكن هنا، نحن وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط: "إن الوضع الإنساني يتجاوز ذلك بكثير وسيصبح الوضع الإنساني خارج نطاق السيطرة".

وقالت للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، في جنيف إن قدرة الفريق على التحرك بأمان تواجه تحديات كبيرة في الظروف الحالية.

وتابعت: “عندما يتعلق الأمر بإمداداتنا، لا يزال لدينا إمدادات في غزة، والمشكلة هي أننا لا نستطيع التحرك. لدينا الوقود، ولدينا الكلور للبنية التحتية الأساسية للمياه، ولا تزال لدينا الإمدادات الطبية، والتحدي الذي نواجهه هو قدرتنا للتحرك بأمان في غزة”.

ربما تتابع ما حدث لسيارة إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي أصيبت وقتل ثلاثة من زملائنا، وثلاثة من متطوعي الجمعية، لذا فإن الوضع رهيب للغاية داخل غزة.