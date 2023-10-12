رئيس مركز الأرض للدراسات: الإدارة الأمريكية تشكل هيئة الأركان السياسية للعدوان على غزة

جمال زقوت رئيس مركز الأرض للدراسات، إن الإدارة الأمريكية تشكل هيئة الأركان السياسية لهذا العدوان الذي ترتكب في سياقه مجازر ضد الإنسانية على قطاع غزة، مؤكدًا أن الطائرات الإسرائيلية تمارس عمليات قصف ترقى إلى درجة جرائم حرب على الهواء مباشرةً.

وأضاف زقوت، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الإدارة الأمريكية التي تدعى أنها تساند إسرائيل في مواجهة حماس، وأن يأتي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددًا بعد أن أعلن البيت الأبيض أنه لا يوجد ما يدلل على أي صور لارتكاب المقاومة الفلسطينية ما يوحي بأنهم قاموا بعمليات فصل الرؤس أو شيء يوحي بذلك.

وأوضح أن بلينكن يصر اليوم بمزيد من التقرير للمجتمع الأمريكي والغربي من أجل أن يعطي المبرر؛ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل قطاع غزة.