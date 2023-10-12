الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس مركز الأرض للدراسات: الإدارة الأمريكية تشكل هيئة الأركان السياسية للعدوان على غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

جمال زقوت رئيس مركز الأرض للدراسات، إن الإدارة الأمريكية تشكل هيئة الأركان السياسية لهذا العدوان الذي ترتكب في سياقه مجازر ضد الإنسانية على قطاع غزة، مؤكدًا أن الطائرات الإسرائيلية تمارس عمليات قصف ترقى إلى درجة جرائم حرب على الهواء مباشرةً.

وأضاف زقوت، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الإدارة الأمريكية التي تدعى أنها تساند إسرائيل في مواجهة حماس، وأن يأتي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددًا بعد أن أعلن البيت الأبيض أنه لا يوجد ما يدلل على أي صور لارتكاب  المقاومة الفلسطينية ما يوحي بأنهم قاموا بعمليات فصل الرؤس أو شيء يوحي بذلك.

وأوضح أن بلينكن يصر اليوم بمزيد من التقرير للمجتمع الأمريكي والغربي من أجل أن يعطي المبرر؛ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل قطاع غزة.

الادارة الامريكية العدوان مجازر ضد الإنسانية قطاع غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: وصول أول شحنة مساعدات دولية من الأردن إلى مطار العريش

رمضان أبو جزر: زيارة بلينكن لإسرائيل لتضميد جراح جيش الاحتلال بعد صفعة المقاومة

محلل سياسى: الحرب البرية على قطاع غزة قادمة لإنهاء سيطرة حماس

القاهرة الإخبارية: "طوفان الأقصى" يحظى باهتمام الصحف والمواقع العالمية

أبو الفضل: القيادة المصرية كان لديها بُعد نظر ورؤية لما يمكن أن يحدث فى المنطقة

عاجل.. الصليب الأحمر فى غزة: يجب السماح بممر إنسانى للإبقاء على الوضع من الانهيار التام

مصطفى البرغوثى: نتنياهو أكبر كذاب وسيضحى بأسراه من أجل البقاء فى الحكم

خبير عسكرى: الاحتلال يسعى لتطهير غلاف غزة وتزع سلاح المقاومة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي في حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

الفلسطينى عمر غسان ضمن أوائل خريجى الدفعة 117 من الكلية الحربية المصرية

أبرزها مشاركة الننى.. 3 مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023.. وأدعية استقبال الشهر المبارك

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

غسل ربع مليار جنيه.. 15 يومًا حبسًا لمالك شركة للصناعات الورقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل