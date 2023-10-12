أبو مازن: قتل المدنيين فى إسرائيل وفلسطين مخالفة للدين والقانون الدولى

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الخميس، على إدانته للممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ لأنها تخالف الأخلاق والدين والقانون الدولي.

جاء ذلك وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، على هامش لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في العاصمة الأردنية عمان، لبحث سبل وقف العدوان الشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا "عباس" إلى الوقف الفوري للعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، وتقديم المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

وحذر من خطورة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة حقيقية على كل الخدمات الصحية والإنسانية.

وشدد "عباس" على ضرورة الانتقال إلى العمل السياسي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.

ودعا إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين ووقف "إرهاب المستوطنين ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية".

وقال: "نؤكد على سياسة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والتي تنبذ العنف وتتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي".

ومن المقرر أن يلتقي عباس يوم غد الجمعة، في عمان، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.