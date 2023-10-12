الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بحضور الرئيس.. رجال الصاعقة يُشاركون فى حفل تخرج الكليات العسكرية (صور)

رجال الصاعقة
رجال الصاعقة

شارك رجال الصاعقة منذ قليل، في حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وظهر عدد من رجال القوات الخاصة التابعة لسلاحي الصاعقة والمظلات، استعدادًا للوصول إلى ساحة العرض، مع استخدام محدثات صوت.

طائرات الأباتشي تُشارك في العرض العسكري

 
وقامت طائرات الأباتشي، خلال العرض، باستعراض مهمة تأمين عمل قوات الاقتحام الرئيسي، حيث توفر الغطاء الجوي لمقاتلي الصاعقة خلال تنفيذ المهام المختلفة. 

وتقدمت طائرات الهليكوبتر طراز الأوجستا 149 المحملة برجال الصاعقة، لتنفيذ مهام الاقتحام الرأسي للمنشآت.

القوات الجوية 

وتعتبر القوات الجوية جزءًا لا يتجزأ من تنفيذ الصاعقة مهامها المختلفة لما تقدمه من دعم فعّال للقوات وتنفيذ الحماية والغطاء الجوي لها.

وفي الأمام ينفذ مقاتلو الصاعقة اجتياز الموانع الطبيعية والصناعية المختلفة، وعلى الأجناب تنفذ قوة إنزال اقتحام المباني ومهارات تسلق باستخدام الحبال وشبكات التسلق.

المروحية أوجستا 149

وتعتبر المروحية أوجستا، التي تقوم بإنزال المقاتلين لتنفيذ مهامهم، من المروحيات الأكثر تطورًا لما لها من قدرات وإمكانات متطورة.

وانطلق، منذ قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة. 

الصاعقة 2
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الصاعقة
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الصاعقة 5
عرض رجال الصاعقة حفل تخرج دفعة جديدة الكليات العسكرية الرئيس السيسي

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