رمضان أبو جزر: زيارة بلينكن لإسرائيل لتضميد جراح جيش الاحتلال بعد صفعة المقاومة

قال رمضان أبوجزر، مدير مركز بروكسل للبحوث، إن كل ما يقوم به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وحتى زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أو غيره، ما هو إلا إعادة تكرار الثوابت الأمريكية في الاستمرار في دعم إسرائيل لإعلان التضامن وتضميد جراح جيش الاحتلال بعد الإهانة والصفعة الكبيرة التي تلقتها دولة الاحتلال يوم 7 أكتوبر الجاري.

وأضاف أبوجزر، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية الأمريكي جاء ليؤكد التضامن الأمريكي ويرسل رسائل إلى دول المنطقة ليس لمواجهة حماس، فهذه حاملات الطائرات والبوارج والدعم العسكري السريع، بالإضافة إلى مئات الأطنان من الذخائر التي تصل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد أن يستغل هذا التعاطف الدولي من خلال الخديعة التي مارستها الرواية الإسرائيلية، والدعم الأمريكي خلال هذه الفترة إلى أبعد مدى.