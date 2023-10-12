الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الوديات شعار زد خلال توقف مسابقة دورى نايل استعدادًا للمقاولون

زد وبلدية المحلة
زد وبلدية المحلة

أنهى الجهاز الإداري لفريق زد الاتفاق مع مسئولي فرق إنبي والإسماعيلي والسكة الحديد، لإقامة مباريات ودية بينهما، خلال فترة توقف الدوري الحالية، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بالأجندة الدولية، ومواجهتي زامبيا اليوم والجزائر الإثنين المقبل.

ويأتي قرار مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لأحداث الصاعد لدوري نايل "زد"، من أجل الحفاظ على اللياقة البدينة للاعبين، حتى لا يفقدون فورمة المباريات، وتجهيزهم جيدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، ومعرفة موقف المصابين ومدى الاستعانة بهم في المباريات المقبلة من عدمه.

ومن المقرر أن يواجه فريق زد نظيره إنبي غدًا في ثاني تجاربه الودية، ثم الإسماعيلي الأحد المقبل، على أن يكون مسك ختام سلسلة ودياته مع السكة الحديد، حيث تقام المباراة في وقت لاحق.

موعد مباراة زد أمام المقاولون العرب بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ومن المقرر أن يواجه زد نظيره المقاولون العرب، يوم 22 أكتوبر الجاري، على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات اليوم الثالث والأخير من الجولة الرابعة، من مسابقة دوري نايل "موسم 2023/2024".

وكان زد استهل ظهوره الأول تاريخيا، بين الكبار في دوري نايل بالفوز على الإسماعيلي في الجولة الأولى بهدف نظيف، وبنفس النتيجة أيضا في الجولة الثانية أمام الجونة، وأخيرًا التعادل الإيجابي مع بلدية المحلة 3/3، في مباراة مثيرة.

موقف زد بجدول ترتيب دوري نايل (موسم 2023/2024)

ويحتل حاليا فريق زد، المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل يتم، بينما لم يتذوق مرارة الهزيمة حتى الآن.

واستأنف فريق زد تدريباته الجماعية، الإثنين الماضي، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 3 أيام، عقب الانتهاء من مباراته الأخيرة ضد بلدية المحلة، في الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري نايل.

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