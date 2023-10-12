الاحتلال يقطع المياه والكهرباء عن 5250 أسيرًا فلسطينيًا

قال نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطعت الماء والكهرباء عن 5252 معتقلًا فلسطينيًا في سجونها، فيما لم يصدر أي تعقيب إسرائيلي حول الأمر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ذكر نادي الأسير، في بيان له أن "أكثر من 5250 أسيرًا، من بينهم 39 أسيرة، وأكثر من 170 طفلًا، يواجهون كارثة حقيقية".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر الصليب الأحمر الدولي من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" في ظل القصف الإسرائيلي المُركز.

وأعرب المدير الإقليمي للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط، فابريتسيو كاربوني، عن قلقه على مصير المدنيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف مكثف يومي.

أحكم الاحتلال الحصار المفروض منذ 2006 على قطاع غزة، البالغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، وقطع عنه المياه والكهرباء والغاز والإمدادات.

وحذر كاربوني، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، من أن الوضع الإنساني في القطاع "سيخرج عن السيطرة بسرعة"، موضحًا أن القصف المتواصل لا يسمح للمنظمة بتوزيع مخزونها من بعض المواد الضرورية مثل البنزين لمولدات الكهرباء والكلور لشبكة المياه.

وقال كاربوني إن "الظروف الأمنية لا تسمح لنا بالتنقل بحرية"، لافتًا إلى أن 5 مسعفين من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قتلوا منذ بدء التصعيد.