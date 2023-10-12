الخارجية الأوكرانية: مقتل 7 مواطنين خلال هجوم حماس على مستوطنات إسرائيل

قال أوليغ نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، في منشور عبر خسابه على "فيس بوك" اليوم الخميس، إن عدد المواطنين الأوكرانيين الذين قتلوا في إسرائيل في أعقاب الحرب الفلسطينية والإسرائيلية خلال نهاية الأسبوع ارتفع إلى سبعة مواطنين.

وأضاف نيكولينكو أنه تم التعرف على جميع الضحايا وإخطار أقاربهم، ويجري اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الجثث.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب 9 مواطنين أوكرانيين بجروح "بدرجات متفاوتة الخطورة"، في حين لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين، بحسب نيكولينكو، مضيفا أن السفارة الأوكرانية تتعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية للبحث عن المفقودين.

كما قال نيكولينكو إن أكثر من 1000 مواطن أوكراني طلبوا المساعدة في مغادرة إسرائيل بسبب إلغاء الرحلات الجوية، ويستعد المسئولون لرحلة الإخلاء الأولى يوم السبت بهدف تنظيم رحلات إضافية.

وأضاف: سيتم إرسال التفاصيل إلى المواطنين الذين قدموا تفاصيلهم إلى السفارة الأوكرانية في تل أبيب، وأعرب نحو 200 أوكراني عن رغبتهم في الإخلاء من غزة، بحسب نيكولينكو.

تحرير الرهائن في أقرب وقت ممكن

وأضاف أن وزارة الخارجية والسفارات الأوكرانية في إسرائيل ومصر والأردن، بالإضافة إلى الوكالات الأوكرانية الأخرى المعنية، تبذل جهودًا نشطة لإخراج مواطنينا في أقرب وقت ممكن.

وقُتل ما لا يقل عن 1417 فلسطينيًا، من بينهم 447 طفلاً و248 امرأة، منذ أن بدأت إسرائيل غاراتها على غزة في أعقاب هجوم حماس القاتل يوم السبت الماضي، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أن 6268 شخصًا آخرين أصيبوا.