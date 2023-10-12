وصول القافلة الدعوية المشتركة إلى مسجد النصر بالعريش

عقدت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية المقرأة القرآنية بقراءة سورة الملك فى رحاب مسجد النصر بالعريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وقاد جلسة القراءة الدكتور محمد أحمد حامد عبد الصمد، مدير عام المكتبة المركزية المخطوطات بالسيدة زينب، وبحضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وأعضاء القافلة الدعوية المشتركة، وقيادات الدعوة بالمديرية.