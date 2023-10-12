الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول القافلة الدعوية المشتركة إلى مسجد النصر بالعريش

المقراة
المقراة

عقدت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية المقرأة القرآنية بقراءة سورة الملك فى رحاب مسجد النصر بالعريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وقاد جلسة القراءة الدكتور محمد أحمد حامد عبد الصمد، مدير عام المكتبة المركزية المخطوطات بالسيدة زينب، وبحضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وأعضاء القافلة الدعوية المشتركة، وقيادات الدعوة بالمديرية.

محافظة شمال سيناء مسجد النصر بالعريش دار الافتاء المصرية وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

مواد متعلقة

محافظ شمال سيناء لـ"الدستور": لم يعبر أحد من الفلسطينيين الحدود المصرية

رئيس جامعة الأقصر: لن ننسى تضحيات الجيش المصرى وبطولاته

محافظ الأقصر: الانتهاء من توسعة كوبري الطود بطول 50 وعرض 16 مترا

رئيس جامعة العريش يشهد تكريم أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية

رئيس جامعة الأقصر يشارك في ماراثون مستشفى شفاء الأورمان

جامعة الأقصر تعلن مد فترة التقديم بالتعليم المُدمج حتى 15 أكتوبر

محافظ الأقصر يلتقى عددًا من المكلفات بأداء الخدمة العامة (صور)

رئيس جامعة الأقصر يتفقد انتظام الدراسة بكلية الطب ويجرى حوارًا مع الطلاب

الأكثر قراءة

الفلسطينى عمر غسان ضمن أوائل خريجى الدفعة 117 من الكلية الحربية المصرية

الرئيس السيسي في حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

أبرزها مشاركة الننى.. 3 مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023.. وأدعية استقبال الشهر المبارك

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

غسل ربع مليار جنيه.. 15 يومًا حبسًا لمالك شركة للصناعات الورقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل