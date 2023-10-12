الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو الفضل: القيادة المصرية كان لديها بُعد نظر ورؤية لما يمكن أن يحدث في المنطقة

محمد أبوالفضل،
محمد أبوالفضل،

قال الكاتب الصحفي محمد أبوالفضل، مدير تحرير صحيفة "الأهرام"، إنّ هناك جهود بذلت خلال الفترة الماضية لم نكن ندري أبعادها بشكل حقيقي حتى جاءت هذه الحرب لتكشف لنا الغطاء عن الكثير مما يجري في المنطقة، مؤكدًا أن القيادة المصرية كان لديها بعد نظر والجيش المصري له رؤية محددة لما يمكن أن يحدث في المنطقة. 

وأضاف أبوالفضل، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك حديث في بعض الصحف الأمريكية عن أن هناك سفن يمكن أن تذهب إلى سواحل غزة وسواحل إسرائيل ونقل الآلاف من الفلسطينيين إلى دول في أمريكا اللاتينية، مؤكدًا أن هذا سيناريو بشع، لأنه لا يمكن أن ينهي القضية الفلسطينية لأنها قضية ليست في حركة حماس أو حركة الجهاد فهذا خلل كبير، لأن المقاومة الفلسطينية كانت متواجدة قبل حماس وحركة الجهاد وفتح.

وأوضح أبو الفضل، أن القيادة المصرية خاضت العديد من الجولات لإيجاد حل سياسي مناسب للفلسطينيين الذين يعانون تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود طويلة.

القاهرة الإخبارية القيادة المصرية الحرب الفلسطينيين

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