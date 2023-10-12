المركز الثقافي اليوناني ينظم أنشطة حول "العلاقات السينمائية اليونانية المصرية"

ينظم المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة برئاسة السيد\ خريستوس بابادوبولس، سلسلة من الأنشطة الأسبوع المقبل بعنوان "العلاقات السينمائية اليونانية المصرية"، ومن المقرر أن يقام الحدث الرئيسي، وهو ندوة تحت رعاية السفارة اليونانية في مصر، يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، الساعة 7:30 مساءً، بالنادي اليوناني بالقاهرة.

ضيفة الندوة الدكتورة بنايوتا ميني، استاذ تاريخ السينما بكلية الاداب جامعة كريت، والتي ستتحدث عن " العلاقات السينمائية اليونانية المصرية: مقترحات للبحث في تاريخ الفترة الأولى".وكذلك ا.د. رشا طموم، أستاذ التأليف ونظرية الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وباحثة في تاريخ الموسيقى. وستقدم بحثها الذي تم نشره عن “أندريا رايدر" ملحن الموسيقي التصويرية الشهير.

كما سيتحدث يني ميلاخرينوديس، الباحث في تاريخ السينما اليونانية في مصر، عن " اليونانيين في السينما المصرية والأفلام اليونانية التي تم تصويرها في مصر".

أنشطة متنوعة

يتضمن برنامج الأنشطة ندوة وورشة، يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 صباحًا مع تلاميذ مدرسة العبيدية اليونانية بالقاهرة وبالتعاون مع مكتب منسق التعليم اليوناني، حيث ستقدم الدكتورة بنايوتا ميني موضوع: "السينما اليونانية تتذكر الحرب العالمية الثانية: نظرة عامة".

ويستكمل برنامج الأنشطة في نفس اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 وفي الساعة 19.30 مساء بقاعة المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة، بمصر الجديدة، وسيتحدث الدكتورة ميني عن "السينما اليونانية والأدب اليوناني: الماضي والحاضر والآفاق" وسيتبع عرض فيلم.

يذكر أن مجموعة الأنشطة السابقة بشأن العلاقات السينمائية اليونانية المصرية، ممولة من مؤسسة المنح الحكومية وتحديدًا من قبل "برنامج المنح الدراسية I. K. Y. لتطوير التعاون بين أعضاء DEP في منظمة العفو الدولية اليونانية والمؤسسات التعليمية والهيئات الثقافية اليونانية بالخارج في عام 2023". "، والذي يتضمن التعاون مع المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة.