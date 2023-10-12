الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المركز الثقافي اليوناني ينظم أنشطة حول "العلاقات السينمائية اليونانية المصرية"

الملصق الدعائي للأنشطة
الملصق الدعائي للأنشطة

ينظم المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة برئاسة السيد\ خريستوس بابادوبولس، سلسلة من الأنشطة الأسبوع المقبل بعنوان "العلاقات السينمائية اليونانية المصرية"، ومن المقرر أن يقام الحدث الرئيسي، وهو ندوة تحت رعاية السفارة اليونانية في مصر، يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، الساعة 7:30 مساءً، بالنادي اليوناني بالقاهرة.

ضيفة الندوة الدكتورة بنايوتا ميني، استاذ تاريخ السينما بكلية الاداب جامعة كريت، والتي ستتحدث عن " العلاقات السينمائية اليونانية المصرية: مقترحات للبحث في تاريخ الفترة الأولى".وكذلك ا.د. رشا طموم، أستاذ التأليف ونظرية الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وباحثة في تاريخ الموسيقى. وستقدم بحثها الذي تم نشره عن “أندريا رايدر" ملحن الموسيقي التصويرية الشهير.

كما سيتحدث يني ميلاخرينوديس، الباحث في تاريخ السينما اليونانية في مصر، عن " اليونانيين في السينما المصرية والأفلام اليونانية التي تم تصويرها في مصر".

أنشطة متنوعة

يتضمن برنامج الأنشطة ندوة وورشة، يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 صباحًا مع تلاميذ مدرسة العبيدية اليونانية بالقاهرة وبالتعاون مع مكتب منسق التعليم اليوناني، حيث ستقدم الدكتورة بنايوتا ميني موضوع: "السينما اليونانية تتذكر الحرب العالمية الثانية: نظرة عامة".

ويستكمل برنامج الأنشطة في نفس اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 وفي الساعة 19.30 مساء بقاعة المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة، بمصر الجديدة، وسيتحدث الدكتورة ميني عن "السينما اليونانية والأدب اليوناني: الماضي والحاضر والآفاق" وسيتبع عرض فيلم.

يذكر أن مجموعة الأنشطة السابقة بشأن العلاقات السينمائية اليونانية المصرية، ممولة من مؤسسة المنح الحكومية وتحديدًا من قبل "برنامج المنح الدراسية I. K. Y. لتطوير التعاون بين أعضاء DEP في منظمة العفو الدولية اليونانية والمؤسسات التعليمية والهيئات الثقافية اليونانية بالخارج في عام 2023". "، والذي يتضمن التعاون مع المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة.

أنشطة المركز الثقافي 
المركز الثقافي اليوناني العلاقات السينمائية اليونانية المصرية الندوة أنشطة النادي اليوناني

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

"النقد الدولى": مصر حققت تقدمًا جيدًا فى أوقات صعبة للغاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى