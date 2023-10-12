الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص فى مشاجرة "أولاد العم" بمركز طامية بالفيوم

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية

لقى شخص مصرعه يُدعى “هشام.م” في العقد الثالث من العمر وأصيب آخرون في مشاجرة بين العائلة الواحدة بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بعزبة السبعين التابعة لقرية العزازية بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

مصرع شخص في مشاجرة بين أولاد العم بمركز طامية بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب مشاجرة بين أفراد العائلة الواحدة بسبب خلافات علي قطعة أرض زراعية نتج عنها مصرع أحد أفراد العائلة على يد عمه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة العقيد محمد ثروت، مفتش المباحث، والمقدم أحمد الصوفي، رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة الشاب "هشام.م" بضربة قاضية بالشومة على الرأس بيد أبناء عمه ومشاركة عمه، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة كما تم نقل المصابين إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم ضبط المتهمين في قتل ابن عمهم والأسلحة المستخدمة في المشاجرة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة'والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وعثرت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الفيوم على جثمان سيدة مسنة في حالة تعفن داخل منزلها بمساكن رفعت عزمي حي النويري بوسط الفيوم، ورجحت المعاينة الأولية وفاتها منذ 3 أيام بعد إصابتها بغيبوبة سكر.

العثور على جثمان سيدة مسنة فى حالة تعفن 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد فؤاد، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحي النويري مساكن رفعت عزمي بانبعاث رائحة كريهة من شقة جارتهم، واختفائها منذ أيام.

مصرع شخص مشاجرة مركز طاميه الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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