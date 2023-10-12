"الغد": وضعنا خطة تحرك لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب وضع خطة التحرك الخاصة بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كل أمانات الحزب بالمحافظات، من أجل توحيد الجهود لتوعية المواطنين بالشارع، أولا بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات والنزول بقوة وعدم الإنصات لأي دعوات مقاطعة أو تشويه صورة الانتخابات.

لقاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وتابع موسى، في بيان له، أن لقاء وفد الحزب مع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ناقش كيفية أوجه الدعم الشعبي للمرشح على أرض الواقع، ومناقشة كل الرؤى والمقترحات الخاصة بعملية الدعم، مشيرًا إلى أن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، استقبل وفد الحزب بحفاوة فضلًا عن تأكيده أن الحملة ترحب بكل الكيانات السياسية والحزب لحشد الدعم للمرشح، لمساندة ودعم الدولة المصرية الفترة المقبلة.

وأوضح أن الحزب دشن حملة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات، من خلال تكثيف توعية المواطنين بحجم الإنجازات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة الماضية، وكم المشروعات القومية التي نجحت في نقل الدولة المصرية لمسار تنموي مختلف عما كانت عليه الدولة خلال العام المشئوم لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار إلى أن المواطن لا بد أن يكون على وعي كاف بحجم التغيرات الإيجابية التي حدثت في مصر بفضل الإدارة الحكيمة الرشيدة تحت قيادة الرئيس السيسي، التي نجحت في إرساء كل قواعد بناء الدولة المدنية الحديثة.

على صعيد آخر، واصل حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس، فعاليات مبادرة "وعيك يحميها"، لنشر الوعي بالأمن الفكري للحفاظ على الوطن ومقدراته بتنظيم ندوة بعنوان "الجرائم الإلكترونية والأمن الفكري" تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومتابعة الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب، وإشراف عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بالمحافظة.

وبدأت الندوة بالترحيب بالحضور، أعقبتها كلمة عادل فاضل أمين الحزب بالسويس نقل تحيات رئيس الحزب للجميع واهتمامات المرحلة بإعلاء درجات الوعى للمواطنين للحفاظ على الوطن.

وتحدث في كلمته عن التوعية بأهمية الأمن الفكر، وحروب الجيل الرابع والخامس، وكيفية تأمين أنفسنا وأسرتنا خلال التعامل مع وسائل التواصل وكيفية تمييز الحقائق من الشائعات، وكيفية مواجهتها.