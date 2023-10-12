الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من اتحاد الصناعات (صور)

من الحدث
من الحدث

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمقرها الرئيسي بالقاهرة، وفدًا من اتحاد الصناعات.

ويأتي ذلك لليوم الخامس على التوالي، واستمرارًا للقاءات المنعقدة مع الجهات والكيانات المختلفة التي تمثل كل طوائف ومكونات المجتمع المصري.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمستشار القانوني للحملة.

وبدأ اللقاء بترحيب الحملة بالوفد والزيارة، مثمنًا دور اتحاد الصناعات في دعم النهوض بالصناعة المصرية.

 

وقال المستشار محمود فوزي، إن المرشح عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة المصرية مع تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين والصناعات، مؤكدًا أن اتحاد الصناعات له مواقف وطنية بارزة ولا يتوانى في توعية المواطنين والعمال بأهمية المشاركة بالاستحقاقات الدستورية، مضيفًا أن الصناعة من المقومات الأساسية للاقتصاد القومي.

وتابع مع ضرورة العمل على النهوض بالصناعة وتوطينها، مشيرًا إلى ضرورة الاستماع لمطالب أصحاب الأعمال والعمال، مثمنًا دور القيادة السياسية في تطوير البنية التحتية، والتي مثلت نقطة التقدم الاقتصادي في الدولة.

ومن جهته؛ أكد وفد اتحاد الصناعات المصرية، اعتزامه الكامل للارتقاء بالصناعة المصرية، مشيدين بدور المرشح في دعم الصناعة وحرصه على استقلالية اتحاد الصناعات وإصدار التشريعات التي تدعم النهوض بالاقتصاد المصري.

وناقش الاتحاد، خلال اللقاء، التحديات التي تواجه الصناعات، مؤكدين أهمية رفع الوعي لدى العمال بالعملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية الفعالة.

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