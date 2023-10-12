المصرية اللبنانية: حصلنا على حقوق أعمال طه حسين منذ زمن.. وأعمال لم ترَ النور تنشر قريبًا

أعلنت الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع عن طرح أعمال الكاتب الكبير والمفكر الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي، وكانت هناك العديد من التساؤلات حول نشر الأعمال وكيف تنشر وبأي شكل؟، وهل هي الأعمال الكاملة لعميد الأدب العربي أم أن هناك بعض الأعمال لم تنشر؟ وغيرها من الأمور، والجميع يعلم أن هناك قضية دائرة في المحاكم بين ورثة العميد طه حسن وإحدى دور النشر، كما أن ورثة طه حسين منحت البعض حق نشر الأعمال إلكترونيا لإتاحتها للجمهور.

المصرية اللبنانية: حصلنا على حقوق أعمال طه حسين منذ فترة

وللوقوف على إجابات لكل هذه الأسئلة، تواصل "الدستور" مع نورا رشاد، مديرة النشر بالدار المصرية اللبنانية، والتي قالت: "حصلنا على حقوق أعمال طه حسين منذ فترة من الزمن، ولكن كانت هناك دور نشر تطرح بعض الكتب، وكان هذا الأمر يقلقنا، خاصة أننا حصلنا على حقوق الأعمال الكاملة، وبموجب العقود التي نملكها للحقوق استطعنا بيع حقوق الأعمال الصوتية، سوى أن الأعمال الورقية توقفت حتى قررنا أخيرا طرحها في شكل يليق بالعميد، وسوف تطرح ضمن سلسلة كلاسيكيات التي نشرت منها الدار عددا من الكتب.

هناك احتفالية خاصة بعميد الأدب العربي طه حسين في ذكرى رحيله الخمسين، وهو الأمر الذي جعل الكثير ينتظر إعلان إحدى دور النشر عن طبعها الأعمال الكاملة، بخلاف ما طبع بشكل منفرد في بعض الدور الخاصة والحكومية، تكمل نورا رشاد: "من واجبنا أن نقوم بطرح الأعمال الكاملة لأسباب كثيرة، خاصة أننا نملك كل حقوقها مع ورثة العميد، والحقيقة أن عميد الأدب العربي ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، كما أن هناك مفاجآت خاصة بهذا الأمر، هو أننا سننشر الأعمال التي لم تكن منتشرة وبعضها طبع في شكل محدود، وآخر لم يطبع من الأساس، كما أننا سنقوم بطرح الأعمال بأسعار تتناسب مع القراء وفي شكل جذاب كما يحدث في سلسلة كلاسيكيات".

وعن توقيت نشر الأعمال قالت نورا رشاد: "الأعمال سوف تطرح دوريًا وليس مرة واحدة حتى نستطيع العمل عليها من واقع الدعاية وغيرها، وكما فعلنا مع الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس سوف نتعامل مع كتب العميد، وسوف نركز مع العميد وسنمنحه الأولوية في النشر في الفترة المقبلة، والحقيقة أن كلمة الأعمال الكاملة ليست دقيقة وإن كانت شبه كاملة، وسنحاول أن تكون كل كتبه معنا، وسنطرح مجموعة أعمال كل فترة قريبة حتى يتسنى لنا نشر كل الأعمال التي حصلنا عليها".

وحسب نورا رشاد، فإن الأعمال سوف تطرح في سلسلة كلاسيكيات، وهي سلسلة تعنى بنشر الأعمال المنفردة وليست الأعمال المجمعة كما يحدث في المجلدات التي تحتوي على أكثر من عمل، وعن هذا الأمر تقول رشاد: "الكلاسيكيات سلسلة تعنى بنشر الكتب القديمة وتطرح في شكل جيد منفرد يليق بالعميد، وسيكتب عليها كلاسيكيات طه حسين، وسنراعي فيها القارئ والأسعار، وكما ذكرت هي محاولة جادة للحفاظ على كتب العميد وصدورها في شكل يليق به، ونوع من الحفاظ عليه، وتكون الكتب هي المرجع للعودة إليها فيما بعد".