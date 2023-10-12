الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر المصرى تستقبل طائرات مساعدة أردنية لإيصالها إلى قطاع غزة

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

استقبلت الهلال الأحمر المصري، اليوم، طائرة مساعدات قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة. 

حيث تعمل جمعية الهلال الأحمر المصري على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق المستمر مع نظيرتها بقطاع غزة.

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الهلال الأحمر الفلسطينى: غزة تتعرض لهجمات شرسة تخالف القوانين الدولية والإنسانية

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الهلال الأحمر: تنسيق مستمر على مدار الساعة لمساعدة الشعب الفلسطينى

وأعلن الهلال الأحمر المصري عن رصد وتوفير كل الاحتياجات الإغاثية والملحة خلال تلك الأحداث، وإيصال المساعدات من داخل وخارج مصر.

مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية

ودعت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

وأكدت مصر أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن. 

وأوردت: "وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، على أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعى، وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع".

 

جمعية الهلال الأحمر المملكة الأردنية الهلال الأحمر بقطاع غزة الهلال الأحمر المصري

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