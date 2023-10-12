أستاذ بكلية الإعلام تشيد بمبادرة "المتحدة" بالتبرع بالدم لأبناء الشعب الفلسطيني

أعربت سارة فوزي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عن سعادتها الكبيرة بالمبادرات التي تطلقها المتحدة للخدمات الإعلامية، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في الأزمة التي يمرون بها.

وتابعت فوزي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "خطوة المتحدة للخدمات الإعلامية مميزة ومهمة جدًا، وهذا هو الدور الطبيعي لمصر في المنطقة العربية، والذي يؤكد دور مصر الريادي مع أشقاءها العرب، والذي يؤكد وجود مصر الدائم، وعدم التأخر عن الوقوف بجانب العرب والفلسطينيين".

وأضافت سارة فوزي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: "فكرة هذه الخطوة من المتحدة للخدمات الإعلامية يعني جرأة كبيرة منها، وخطوة متميزة، وتوصل رسالة للجميع بأن مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية، بكل الأشكال سواء معنويًا أو إعلاميًا ومساعدات وإغاثات.

وأشادت بدور قناة القاهرة الإخبارية في نقل الصورة حيّة من فلسطين، قائلًة: "أداءهم عظيم، تغطية مستمرة لا تنقطع، والقوالب الفنية المتنوعة المستخدمة سواء فيديو وانفوجراف، موشن جراف، وتحليل وتعليق إخباري من كل مكان، انا مبسوطة بالتكامل الإعلامي والإنساني".

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن عن تبنيها حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، عن تبنيها حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر أنه تنطلق الحملة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة، وذلك من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

تجدر الإشارة إلى أن حملة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بالدم تهدف إلى جمع كميات كبيرة من الدم لتوفيرها للمستشفيات الفلسطينية، التي تعاني من نقص حاد في مخزون الدم. وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز التضامن العربي معه.