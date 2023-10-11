الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

هويدا مصطفى لـ"الدستور": مبادرة المتحدة للتبرع بالدم تعبر عن المسئولية التضامنية

الدكتورة هويدا مصطفى
الدكتورة هويدا مصطفى

أكدت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن مبادرة المتحدة للخدمات الإعلامية للتبرع بالدم إلى الفلسطينيين، هي مبادرة مهمة جدًا تواكب الأحداث الصعبة فى قطاع غزة، وتعبر عن التضامن مع ضحايا القصف المدمر الذي يتعرض له أشقاؤنا الفلسطينيون في غزة.

وتابعت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "وهي مبادرة تعبر عن المسئولية التضامنية لجميع مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة وفق التوجهات السياسية لحماية أهالي غزة وإمدادهم بالمعونات وإطلاق المبادرات التي تقدم لهم سبل الإغاثة".

ولفتت إلى أن: "هذه المبادرة للشركة المتحدة تعكس الدور القيادي والمجتمعي الذي تقوم به الشركة ليس فقط في محيطها المحلي ولكن أيضًا في المحيط الإقليمي، وهذه المبادرة ستؤثر إيجابيًا على المؤسسات الأخرى لتحذو حذوها تضامنًا مع أهالينا في غزة الذين يحتاجون لكل أشكال الدعم والمساندة، ولتدعيم دور مصر كأكبر داعم ومؤيد للقضية الفلسطينية".

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن عن تبنيها حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، عن تبنيها حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني.

وتنطلق الحملة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة، وذلك من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

تجدر الإشارة إلى أن حملة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بالدم تهدف إلى جمع كميات كبيرة من الدم لتوفيرها للمستشفيات الفلسطينية، التي تعاني من نقص حاد في مخزون الدم. وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز التضامن العربي معه.

القضية الفلسطينية المبادرة التبرع بالدم المتحدة للخدمات الإعلامية حملة التبرع

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