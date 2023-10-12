"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

شهدت منطقة الصف، صباح اليوم الخميس، مشاجرة بين عائلتين، استخدمت فيها "أسلحة الخرطوش" بسبب "نباح كلب"، وأسفرت المشاجرة عن مصرع "عامل"، 35 سنة، وإصابة والده، 48 سنة، و"عامل"، 38 سنة، عم المتوفى، بينما فر الطرف الثاني هاربًا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين، وأمر اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، لقطاع الأمن العام بسرعة ضبط الجناة وإجراء تحريات مكثفة حول أسباب الواقعة، وإحالة المحضر إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد بتلقي بلاغ من الخدمات الأمنية بمستشفى الصف المركزي، بوصول عامل، 35 سنة، متوفى، وإصابة والده، 48 سنة، بجروح سطحية و"عامل"، 38 سنة، عم المتوفى، مصابًا بجروح قطعية.

وبسؤالهما قررا حدوث مشادة كلامية بين الأطفال إثر قيام "كلب" في منزل المجني عليهم بالنباح على أحد أطفال الطرف المشكو في حقه، فقام بإلقاء الحجارة على المنزل، وعقب ذلك فوجئ المجني عليهم بحضور 2 بحوزتهم بندقية خرطوش، والتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابتهما ووفاة أحدهم.

تمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة التي كلفت المباحث بسرعة التوصل إلى المتهمين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم التحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة التي طلبت التشريح لمعرفة سبب الوفاة.