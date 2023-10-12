الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

1881 دولارًا للأونصة.. الذهب يقفز عالميًا إلى أعلى مستوى فى أسبوعين

الذهب
الذهب

وسع الذهب مكاسبه، الخميس، ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط توجه يتسم بالهدوء الحذر من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية، التى يمكن أن تقدم المزيد من الدلالات بشأن أسعار الفائدة، بحسب "سكاي نيوز".

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1881 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 27 سبتمبر. وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1894 دولارًا.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في سي. إم. سي ماركتس، لوكالة "رويترز"، إن أسعار الذهب ارتفعت على خلفية تراجع العائدات والنبرة الأكثر ميلًا إلى التيسير النقدي من جانب بعض مسئولي البنوك المركزية والإقبال على الشراء كملاذ آمن.

وأظهر محضر اجتماع سبتمبر للمركزي الأمريكي أن الغموض المتزايد حول مسار الاقتصاد الأمريكي دفع صناع السياسات إلى تبني موقف حذر جديد الشهر الماضي، وهو ما أكدته سلسلة تصريحات لمسئولي البنوك المركزية الأمريكية هذا الأسبوع.

ويركز المستثمرون الآن على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره، والذي من المتوقع أن يظهر اعتدال التضخم الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.16 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 886.68 دولار، بينما تراجع البلاديون 0.2 بالمئة إلى 1165.17 دولار.

الذهب الدولار تراجع الدولار الاحتياطي الفيدرالي التضخم

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