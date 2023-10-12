المصريون يتسابقون للتبرع بالدم لأهالى غزة (صور)

تسابق المواطنون المصريون للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين في غزة، حسبما عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، مرفق بلقطات حية بالفيديو والصور.

وأطلقت مؤسستا صُناع الحياة وشفاء الأورمان، عضوا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، اليوم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.