الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انضمام أعضاء جدد للحملة الحزبية الشعبية بـ"المصريين الأحرار" بالسويس

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار بالسويس

واصل حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس، فعاليات مبادرة«وعيك يحميها»، لنشر الوعي بالأمن الفكري للحفاظ على الوطن ومقدراته بتنظيم ندوة بعنوان «الجرائم الإلكترونية والأمن الفكري»، تحت رعاية الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ومتابعة الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب، وإشراف عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بالمحافظة.

وبدأت الندوة بالترحيب بالحضور، أعقبها كلمة عادل فاضل، أمين الحزب بالسويس، نقل خلالها تحيات رئيس الحزب للجميع واهتمامات المرحلة بإعلاء درجات الوعى للمواطنين للحفاظ على الوطن.

أهمية الأمن الفكر وحروب الجيل الرابع والخامس

وتحدث فاضل في كلمته عن التوعية بأهمية الأمن الفكر، وحروب الجيل الرابع والخامس، وكيفية تأمين أنفسنا واسرتنا خلال التعامل مع وسائل التواصل وكيفية تمييز الحقائق من الشائعات، وكيفية مواجهتها.

وحاضر فى الندوة المستشار القانونى أشرف عبد المقصود، مسؤول اللجنة القانونية بالحزب، وتحدث عن الجرائم الإلكترونية والإنترنت وكيفية تأمين أنفسنا حتى لا نقع تحت طائلة القانون وكيفية مكافحتها وشرح القوانين المتعلقة بها على المستوى الشخصي والاجتماعي وأيضا الدولى.

 التوعية هى من أهم أولويات الحزب في المرحلة الحالية لنشر الأمن الفكري

وصرح عادل فاضل، أمين المصريين الأحرار بالسويس، بأن التوعية هى من أهم أولويات الحزب فى المرحلة الحالية لنشر الأمن الفكري والوعي لدى الجميع وفي جميع الأماكن والحزب على استعداد للتعاون مع الجميع وفى أى مكان وتحت أى مسمى لتحقيق الهدف.

وفى نهاية اللقاء، قدم أمين الحزب بالسويس الشكر لجميع الحضور وقدم لهم الدعوة للانضمام الحملة الحزبية الشعبية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحنا بالحزب للرئاسة 2024-2030، وقدم شهادة شكر وتقدير لرئيس اللجنة القانونية؛ وعقب الندوة قام الكثيرين من الحاضرين بعمل استمارات انضمام لحملة الحزب لتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
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